Под Харьковом снова сожгли машину активиста Евромайдана

29 декабря 2013, 01:36

Неизвестным для поджога авто хватило 15 минут.

Под Харьковом произошел новый поджог автомобиля активиста Евромайдана. Вечером в субботу, 28 декабря, была сожжена Toyota Camry депутата областного совета Ивана Варченко.

Автомобиль был подожжен около 21:50 возле дома активиста в поселке Солонищевка под Харьковом, сообщает ТСН.

Как рассказал сам Варченко, он приехал вместе с детьми из магазина и собирался перегнать авто из-под дома в безопасное место, где оно находилось все прошлые ночи на этой неделе.

Машину он оставил без присмотра всего на 15 минут, и за это время был совершен поджог.

"Они (злоумышленники - ред.), видимо, следили уже неоднократно за перемещениями и понимали, что много времени у них не будет", - отметил Варченко.

Также он сообщил, что Toyota загорелась очень быстро. Выгорела практически вся передняя половина машины. "Не подлежит восстановлению", - констатировал владелец автомобиля.

На место события очевидцы вызвали пожарных и милицию. Спасатели прибыли быстро и потушили огонь. Правоохранители приехали позже. Впрочем, к перспективам работы последних Варченко относится скептически.

Он отметил, что неделю назад уже произошло покушение на его жизнь, когда кто-то отвинтил крепления переднего колеса на его машине с тем, чтобы на скорости оно отвалилось, и произошла авария.

Тогда, рассказал Варченко, он официально обратился к правоохранителям с просьбой обеспечить ему безопасность. Однако в течение недели ни малейшей активности или просто ответа от милиции не получил.

"Они даже до сих пор не смогли квалифицировать, по какой статье открывать уголовное производство по тому случаю. Неделя прошла", - подчеркнул Варченко.

Напомним, это не первый поджог машины активиста Евромайдана в Харькове.

Так, в ночь на 27 декабря было сожжено авто волонтеров, помогавших местным протестующим.

В ночь на 24 декабря неизвестные подожгли автомобиль Opel Omega одного из организаторов харьковского Евромайдана Дмитрия Пилипца. А вечером того же дня напали на самого Пилипца, который получил несколько ножевых ранений.

13 декабря был сожжен микроавтобус, арендованный активистами.

Кроме того, в субботу, 28 декабря, на харьковском Евромайдане были облиты зеленкой экс-глава МВД Юрий Луценко и его жена Ирина.

Больше фото сожженной машины смотрите здесь.

Фото: facebook Alex Slauta

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