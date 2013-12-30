Итоги-2013: самые громкие украинские ДТП

По статистике, ежегодно на дорогах Украины в ДТП гибнут более четырех тысяч человек. "Главред" предлагает читателям вспомнить самые масштабные и скандальные аварии, произошедшие в Украине (или за ее пределами, но связанные с Украиной) в 2013 году.

Ужасное ДТП на Волыни: 9 жертв

11 июля на Волыни, на 82 км трассы Луцк – Ковель, произошло жуткое ДТП, в котором погибли 9 человек и пострадали более 30-ти. В аварию попал автобус, который вез детский танцевальный ансамбль из Беларуси в Болгарию.

Автобус Setra с болгарскими номерами выскочил на встречную полосу и столкнулся с "Эталоном", который следовал по маршруту Луцк—Шацк.

В салоне Setra находились 40 детей и 10 взрослых, а в маршрутке — около 20 украинцев, которые ехали в санаторий "Лесная поляна", чтобы отдохнуть у Шацких озер.

В числе погибших — водители автобусов, 13-летний подросток, ехавший в Setra, и пять женщин, пассажирок "Эталона".

ДТП с тернопольскими предпринимателями на Хмельнитчине: 9 погибших



Утром 20 августа в Хмельницкой области вблизи села Порохня 29-летний водитель грузового автомобиля "МАЗ", не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Volkswagen LT-35.

В результате ДТП погибли водитель и восемь пассажиров маршрутки - тернопольские предприниматели, которые ехали за товаром на оптовый рынок в Хмельницкий. Среди погибших были 7 женщин.

В аварии выжил этом ДТП выжил лишь водитель грузовика. Сразу после аварии говорили, что он уснул за рулем.

Смертельные аварии на остановках.

В уходящем году в Украине произошло сразу несколько аварий на остановках, в результате которых погибли люди.

20 марта в Днепропетровске столкнулись BMW-320 и джип Nissan X-Trail, в результате чего легковушка влетела в остановку общественного транспорта. Погибли пять человек, среди ни[ - 9-летний ребенок. Пострадали шесть человек.

21 июня в Сумах произошла похожая авария. Пьяный водитель Audi А6 врезался в людей на остановке. В результате погибли два человека: 58-летняя женщина и 72-летний мужчина. Еще трое получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Виновником аварии оказался 35-летний житель Сум Александр Блинников. Он попытался скрыться с места происшествия, однако вскоре был задержан. По словам водителя, он напился и сел за руль после того, как узнал, что его девушка беременна.

Блинников женился уже в СИЗО. Он еще летом начал выплачивать компенсации семьям погибших, однако это не спасло его от наказания. Уже в сентябре Заречный районный суд г. Сумы огласил приговор: 8 лет лишения свободы и лишение права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

К сожалению, этим двумя случаями аварии на остановках не ограничились. В октябре Mitsubishi врезалась в остановку в селе Кошары Одесской области - погибла женщина. В том же месяце похожие аварии произошли в Крыму и в Луганской области - каждый раз было по двое погибших, а раньше, 17 июня, два человека погибли в Донецкой области. 13 июля два человека погибли в похожей аварии в Харькове.

К счастью, обошлось без жертв в подобных случаях, которые произошли в Тернополе, Кривом Роге и на Закарпатье. Тем не менее, число жертв аварий на остановках общественного транспорта в этом году было просто критическим.

VIP-аварии

Гибель украинского чемпиона Ильи Горшенина



12 марта в ДТП погиб чемпион мира по бальным танцам, 13-летний Илья Горшенин. Авария произошла на трассе между городами Краматорск и Дружковка по дороге в Харьков, куда мальчик со своей партнершей Дарьей Кривко ехал готовиться к соревнованиям.



24-летний водитель автомобиля Skoda Superb, в котором находились танцоры, не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и Илья погибли на месте происшествия. Дарья Кривко в результате аварии попала в больницу. Врачи диагностировали перелом бедра и левой голени, шок первой степени и многочисленные ушибы.



Пара Ильи и Даши считалась самой сильной в стране — в прошлом году они стали победителями танцевального фестиваля 2012 года в Блэкпуле (Великобритания), а также заняли первое место среди 100 лучших пар мира.

ДТП с Женой Сергея Реброва

14 марта в Киеве на Столичном шоссе Range Rover, за рулем которого была жена экс-футболиста Сергея Реброва Людмила, протаранил ВАЗ-2104, где ехала супружеская пара. В аварии погибла 19-летняя киевлянка Евгения Веременко, она была беременна. Муж девушки получил тяжелые травмы.

Людмилу Реброву оформили как свидетеля, а сам динамовец сказал, что для его семьи авария - большая трагедия.

Мать погибшей Евгении говорила СМИ, что Людмила Реброва звонила ей и утверждала, что не виновна в аварии, а причина – погодные условия и мокрая дорога.

Пьяные сбушники на Infiniti: скандальное ДТП в Киеве.

Утром 22 июня в Киеве произошло одно из самых скандальных ДТП этого года, в результате которого погибли два человека. На Интернациональной площади столицы Infiniti FX35, в котором ехали двое сотрудников СБУ и две девушки, на большой скорости столкнулся с Toyota Corolla и Opel Zafira, затем врезался в пассажирский автобус "МАЗ", после чего перевернулся и загорелся.

Одна из пассажирок иномарки погибла на месте, пострадавший сотрудник СБУ умер в больнице. Водитель, вторая пассажирка, а также водитель и шесть пассажиров автобуса были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Оба сотрудника СБУ работали в спецподразделении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией главного управления службы Киевской области. По информации СМИ и свидетелей ДТП, они были пьяными.

Капитан СБУ Михаил Рымарь, который был за рулем Infiniti, уже поправился после ДТП и ждет решения суда. Он утверждает, что скорости не превышал. Если вина Рымаря будет доказана в суде, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Гибель сына телеведущего в Киеве



12 октября в Киеве на Бориспольской улице погиб 29-летний журналист телеканала "Интер", сын ведущего программы "Жди меня. Украина" Анатолия Бондаренко Андрей.

Volkswagen Golf, за рулем которого находился Андрей Бондаренко, потерял управление и врезался в электроопору. По информации некоторых СМИ, погибший водитель устроил гонки с Cadillac Escalade.

Свидетели вызвали скорую и милицию и попытались вытащить водителя из автомобиля. К приезду медиков Андрей Бондаренко еще был жив, однако спасти его жизнь не удалось.

Милевский разбил любимую Ferrari

13 ноября украинский нападающий "Газиантепспора" Артем Милевский в Турции попал в серьезную аварию на своей любимой Ferrari. Футболист потерял управление и врезался в защитный барьер. Сам Артем не пострадал, а вот машина превратилась в груду железа.



По первоначальной информации СМИ, турецкие полицейские заявили, что во время ДТП футболист был пьян, но сам Милевский отрицает это. По его словам, он просто ехал на большой скорости и отвлекся.

Отметим, что Милевский приобрел Ferrari с откидным верхом в марте 2012 года. Стоимость этой модели - 210 тысяч евро.

Авария Владислава Ващука

20 ноября в 7 утра на Окружной дороге в Киеве произошло ДТП, в котором серьезно пострадал экс-игрок киевского "Динамо" Владислав Ващук. Автомобиль Toyota Camry, за рулем которого был экс-футболист, столкнулся с мусоровозом. Водитель грузовика обвинил во всем Ващука.

Спортсмен был доставлен с многочисленными травмами в реанимационное отделение одной из киевских больниц. Позже милиция открыла дело по ст. 286 УК Украины "нарушение правил безопасности дорожного движения".

Сейчас Ващук уже поправился, но вспоминать о ДТП не хочет. Единственное, о чем сообщил журналистам, что автомобиль Toyota Camry одолжил у друга. Кстати, в апреле 2010 года Ващук также попал в аварию вместе с сыном. BMW X5 футболиста столкнулся с автомобилем Сhery. Оба авто тогда двигались со скоростью около 45 км/ч, поэтому Ващук отделался испугом.

Среди множества аварий, произошедших в этом, году, можно выделить еще несколько:

Уже 1 января в Украине произошло два "новогодних" ДТП. В Ивано-Франковске водитель врезался в молодежь, праздновавшую Новый год у елки. Пострадали 8 человек.

Протаранил толпу отмечавших праздник людей и водитель ВАЗа в Алчевске Луганской области. Серьезно пострадал одни человек, а позже выяснилось, что нарушитель правил был пьян и даже не имел прав.

9 марта в Феодосии столкнулись Volkswagen Passat и автомобиль "скорой помощи". Погибли два медика. За рулем иномарки был сотрудник СБУ, ему выдвинуты обвинения в нарушении правил дорожного движения.

6 августа украинцы попали в масштабное ДТП в Беларуси - микроавтобус с нашими гражданами столкнулся с легковушкой с белорусскими номерами. Погибли 10 человек - 5 украинцев, четверо граждан Узбекистана и гражданин Азербайджана.

8 августа в ДТП попал мэр Ивано-Франковска Виктор Анушкевичус. Он катался на велосипеде, попал под грузовик и был госпитализирован.

9 августа на мосту Патона в Киеве милиционер сбил врача, оказывавшего помощь пострадавшему в другой аварии. Медик умер, а виновнику ДТП в итоге дали тюремный срок с отсрочкой.

21 августа сын хмельницкого депутата Дмитрий Червонюк превысил скорость и устроил ДТП, в результате которого погиб 25-летний парень. Виновный уже задержан.

В ночь на 19 сентября украинские туристы попали в аварию в Румынии. Двое погибли, пятеро были госпитализированы.

24 сентября в Луганске сын судьи сбил девушку.

13 октября в Кировограде сотрудник прокуратуры насмерть сбил молодого парня на пешеходном переходе. В сентябре также на пешеходном переходе в Тернополе погибла девушка - свидетели хотели линчевать водителя-виновника аварии.

5 ноября мэр Измаила Андрей Абрамченко попал в аварию и был травмирован.

7 ноября известный украинский композитор и певец Тарас Петриненко попал в аварию в Киеве - обошлось незначительными ушибами.

17 декабря в Кривом Роге автомобиль упал в реку Саксагань - погибли мать и трое детей.

23 декабря в Луганске маршрутка врезалась в электроопору. Пострадали 28 человек, жертв, к счастью, удалось избежать.