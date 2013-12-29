Опубликованы фото сожженной машины активиста харьковского Евромайдана

Харьковская область медленно, но уверено превращается крайне криминальный регион. После того как неизвестные сожгли машину и исполосовали ножами активиста местного Евромайдана Дмитрий Пилипца, а противники евроинтеграции облили зеленкой оппозиционера Юрия Луценко и его жену Ирину, получив от суда только наказание в 119 грн штрафа, вечером 28 декабря под Харьковом произошел новый поджог автомобиля активиста Евромайдана.

В субботу в поселке Солонищевка сожгли Toyota Camry депутата областного совета Ивана Варченко, который приехал вместе с детьми из магазина и собирался перегнать авто из-под дома в безопасное место, где оно находилось все прошлые ночи на этой неделе. В Сети уже появились фото сожженной машины оппозиционера.

Машину он оставил без присмотра всего на 15 минут, и за это время был совершен поджог.

"Они (злоумышленники - Ред.), видимо, следили уже неоднократно за перемещениями и понимали, что много времени у них не будет", - отметил Варченко.

Также он сообщил, что Toyota загорелась очень быстро. Выгорела практически вся передняя половина машины. "Не подлежит восстановлению", - констатировал владелец автомобиля.

На место события очевидцы вызвали пожарных и милицию. Спасатели прибыли быстро и потушили огонь. Правоохранители приехали позже. Впрочем, к перспективам работы последних Варченко относится скептически.

Он отметил, что неделю назад уже произошло покушение на его жизнь, когда кто-то отвинтил крепления переднего колеса на его машине с тем, чтобы на скорости оно отвалилось, и произошла авария.

Тогда, рассказал Варченко, он официально обратился к правоохранителям с просьбой обеспечить ему безопасность. Однако в течение недели ни малейшей активности или просто ответа от милиции не получил.

"Они даже до сих пор не смогли квалифицировать, по какой статье открывать уголовное производство по тому случаю. Неделя прошла", - подчеркнул Варченко.

Напомним, это не первый поджог машины активиста Евромайдана в Харькове.

Фото: facebook Alex Slauta