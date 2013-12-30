На Донбассе "мажоры" на джипе сбили пешехода и врезались в столб: опубликованы фото и видео

30 декабря в Макеевке Донецкой области в жутком ДТП погибли два человека, еще двое – госпитализированы.

Как сообщили в областном ГАИ, авария произошла в Центрально-городском районе Макеевки по ул. Ленина.

По информации правоохранителей, что водитель автомобиля Toyota Prado, двигаясь со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне действия пешеходных знаков.

"В результате наезда 25-летний житель Макеевки погиб на месте ДТП. После наезда на пешехода автомобиль выехал на левую обочину и врезался в осветительную опору, которая от силы удара была разрушена. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а 19-летний водитель автомобиля и 20-летняя девушка-пассажир получили травмы и были доставлены в городскую больницу. Еще один 18-летний пассажир Toyota в дорожной аварии не пострадал", - сказали в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Как сообщил инспектор ГАИ г.Макеевки Артем Еременко, в данном ДТП пострадали 5 человек, передает UnionTB.

"Автомобиль Toyota Land Cruiser двигался в сторону железнодорожного вокзала. В районе 28-линии он сбил пешехода, а затем врезался в осветительную опору".

По словам Артема Еременко, в результате данного ДТП погибли пешеход и один из пассажиров иномарки. Еще трое пассажиров получили травмы.

Напомним, 29 декабря, утром под Киевом произошло ДТП, жертвами которого стали сразу четыре человека.

В результате ДТП погибли водитель Skoda и три его пассажира. Водитель Mitsubishi пострадал и был госпитализирован.

Фото;видео: UnionTB