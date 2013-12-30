Жуткая трагедия на Прикарпатье: трое "мажоров" убили 18-летнего сироту

На Ивано-Франковщине в селе Куты Косивского района произошла жуткая трагедия. Трое мажоров до смерти избили сироту.

В пьяной драке погиб 18-летний Николай Перцович, житель села Выжний Березив. Он из неблагополучной семьи, при живой матери его воспитывал дедушка, недавно он стал учеником 36-го ПТУ села Куты. В свою очередь в милиции говорят, что причиной смерти стало больное сердце, пишет Сегодня.

Однако, как рассказывают очевидцы, после вечеринки в баре, он попал в драку, где его досмерти избили трое мажоров. Также местные рассказывают, что эти трое уже имели неприятности с законом, но родители их вовремя "отмазали".

По словам очевидцев, селяне опасаются, что его дело могут замять без шума и пыли, ведь погибший – наполовину сирота.

"Перцович-Коля За-Правду" – с таким названием появилась страничка в социальной сети ВКонтакте. Ее участники называют фамилии убийц, выкладывают их фотографии, личные данные, сообщают подробности убийства и призывают к самосуду над виновными. По информации посетителей ВК, один из подозреваемых учится в милицейском лицее Харькова. Пользователи соцсети также выдвигают предположения о том, что обвиняемые успели откупиться в милиции и останутся безнаказанными.

Как сообщил начальник Косивского райотдела милиции Николай Немцов: "В ночь на 28 декабря мы получили сообщение со "скорой", что медики пытаются провести "реанимацию" в доме у больного Перцовича. Но в тот момент он уже находился в коме и попытки его реанимировать не дали результатов. Он умер".

По словам Немцова, прибыв на место трагедии, милиция установила, что домой Колю Перцовича из бара "Газдив сховок", что в Кутах привели коллеги по ПТУ и один местный житель. Перед этим покойный вместе с друзьями отдыхал в баре. Рядом находилась другая компания. Между компаниями вспыхнула словесная перепалка, что переросла в драку. Кулачные разборки быстро остановили сотрудники бара.

После драки Перцовичу стало плохо, его вывели на улицу, он потерял сознание. Когда Николай пришел в себя, компаньоны решили отвести его домой. Он даже шел своими ногами, опираясь на плечи друзей. Дома парень снова потерял сознание, ему вызвали "скорую", но он больше не пришел в себя.

"Открыто уголовное производство по ст. 115 (убийство). Мы установили всех участников драки, опрошены все свидетели, в качестве доказательства имеется видеонаблюдение из бара. Также было проведено вскрытие тела погибшего, но после этой процедуры судмедэксперт обнаружил у Перцовича патологию сердца – оно было больше и тяжелее нормальных размеров", – рассказывает Немцов.

Кроме этого, по словам начальника милиции, в крови покойного было обнаружено 2,6 промиле алкоголя. Чрезмерное употребление спиртного на фоне острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии могло привести к гибели.

Немцов утверждает, что уголовное производство по ст.115 убийство не закрыто, параллельно ведется расследование по статье "хулиганство". Также правоохранители обратились в суд, чтобы четверым подозреваемым избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Все они родом из пгт Куты, один – несовершеннолетний.

На наш вопрос, а не страдал ли погибший сердечными недугами раньше, Немцов ответил, что об этом нет информации, мальчик из неблагополучной семьи, и за ним плохо присматривали.

Завтра, 31 декабря, состоится похорон Николая Перцовича.

Напомним, в ноябре на Закарпатье сатанисты убили своего товарища. По их словам, убить своего товарища им приказал... хозяин-сатана, которому они верно служат вот уже несколько лет.