Восемь молдаван попали в ДТП на Черниговщине

На Черниговщине на автодороге Чернигов-Сеньковка в с.Дибровне съехал в кювет и столкнулся с деревом микроавтобус в котором находились 8 граждан Молдовы, которые направлялись из России домой.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, к месту аварии прибыли спасатели районного отдела Управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, извлекли пострадавших из деформированного автомобиля и передали их работникам скорой медицинской помощи.

Водитель и 7 пассажиров с травмами разных степеней тяжести доставлены в Городнянскую центральную районную больницу.

Напомним, 30 декабря в Макеевке Донецкой области в жутком ДТП погибли два человека, еще двое – госпитализированы.

"В результате наезда 25-летний житель Макеевки погиб на месте ДТП. После наезда на пешехода автомобиль выехал на левую обочину и врезался в осветительную опору, которая от силы удара была разрушена. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а 19-летний водитель автомобиля и 20-летняя девушка-пассажир получили травмы и были доставлены в городскую больницу. Еще один 18-летний пассажир Toyota в дорожной аварии не пострадал", - сказали в милиции.