В Житомире напали на журналистку 5 канала

В Житомире неизвестный напал на журналистку "5 канала" Оксану Трокоз, когда она возвращалась домой.

Трокоз вышла из маршрутки и пошла в направлении своего дома. Во дворе на нее напал неизвестный, который пытался скрыть лицо, сообщает 5 канал

На крики журналистки выскочили мужчины, которые были рядом в ночном магазине.

Оксана Трокоз вызвала милицию и написала соответствующее заявление.

"Сама журналистка не связывает нападение на нее с профессиональной деятельностью" – говорится в сообщении телеканала.

Правоохранители внесли событие в единый реестр досудебных расследований.

Как ранее писал "Главред", 21 декабря, около 23:00 в Киеве было совершено нападение на активиста "Дорожного контроля" Владимира Моралова. Нападавшие обстреляли мужчину и сожгли его авто.