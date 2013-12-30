Подробности смертельного ДТП на Донбассе: молодежь на Toyota возвращалась с вечеринки

По неофициальной информации, компания на внедорожнике, устроившая 30 декабря в Макеевке Донецкой области ДТП, в котором погибли два человека, возвращалась с новогодней вечеринки.

Внедорожник, устроивший смертельное ДТП на "зебре", двигался на большой скорости, сообщает ТСН.

У 25-летнего работника завода, который шел по пешеходному переходу на смену, не было шансов выжить – от удара его тело разорвало на несколько частей.

После наезда джип Toyota Prado врезался в опору освещения, повалил ее и после этого еще двигался по инерции почти полсотни метров.

"Дом вздрогнул. Я сразу испугалась, упала клетка с попугаем. Я ничего не поняла. Выскочила – думала может бежать надо, подумала, что у кого-то взорвался газ, не иначе", – рассказала очевидец ДТП.

"Слышала сначала какое-то дребезжание, потом хлопок, потом как взрыв – ну и тишина. Летели с огромной скоростью, а парень переходил дорогу, и вот сбили этого парня", – добавила другая свидетель.

Как ранее писал "Главред", 30 декабря в Макеевке Донецкой области в жутком ДТП погибли два человека, еще двое – госпитализированы. Водитель автомобиля Toyota Prado, двигаясь со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в зоне действия пешеходных знаков.

25-летний житель Макеевки погиб на месте ДТП. После наезда на пешехода автомобиль выехал на левую обочину и врезался в осветительную опору, которая от силы удара была разрушена. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а 19-летний водитель автомобиля и 20-летняя девушка-пассажир получили травмы и были доставлены в городскую больницу.