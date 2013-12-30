Милиция сообщила об изнасиловании на Майдане

Киевская милиция сообщила о том, что в палаточном городке на Майдане Независимости в Киеве изнасиловали женщину.

По данным ГУ МВД Украины в Киеве, инцидент произошел сегодня около 15:00, сообщает УНИАН.

Женщина, 1982 года рождения, жительница Черниговской области, обратилась в милицию с сообщением о совершении в отношении нее преступления.

По ее словам, неизвестный мужчина пригласил ее в одну из палаток, которая находится возле стелы Независимости на центральной столичной площади, где изнасиловал, и после чего скрылся.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы, которые опросили потерпевшую. Сейчас сообщение о преступлении задокументировано и внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст.152 (изнасилование) УК Украины.

Как ранее писал "Главред", 30 декабря Евромайдан провел две акции в память о разгоне мирных протестов на Майдане Независимости 30 ноября. Активисты призвали киевлян не бояться выходить на мирные протесты и показали лицо милиции в зеркалах.

Во время акции "Милиция в зеркалах" активисты выстроились напротив милицейского оцепления с зеркальными щитами, на которых была надпись "Боже, неужели это я?"