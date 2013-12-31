На Харьковщине сожгли очередное авто Евромайдана

На Харьковщине продлжают вредить активистам Евромайдана.

Так в пгт.Новая Водолага Нововодолажского района вечером, 30 декабря, сгорел микроавтобус Volkswagen, перевозивший активистов Евромайдана.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной организации "ВО "Батькивщина", машина сожжена полностью и восстановлению не подлежит, сообщает Интерфакс-Украина.

По информации одного их активистов Евомайдана в Харькове Владимира Чистилина, пожар произошел около 20-00 во дворе водителя микроавтобуса.

"Вчера (в воскресенье - ред) этот автобус ездил в Киев на Майдан. Активисты из Новой Водолаги часто приезжают на харьковский Евромайдан", - сообщил активист.

Как сообщалось, за последний месяц в центре Харькова сгорел микроавтобус, перевозивший звукоусилительную аппаратуру для местного Евромайдана, также 2 легковых авто активистов Евромайдана. Машина еще одного активиста сгорела в пгт Солоницевка (Дергачевский р-н, Харьковская обл). По всем четырем случаям милиция открыла уголовные производства.

Напомним, это не первый поджог машины активиста Евромайдана в Харькове.