На Херсонщине убили депутата-регионала и избили оппозиционера

30 декабря на Херсонщине в Нижнесерогозском районе был убит депутат местного районного совета от Партии регионов, председатель фермерского хозяйства "Казацкое" 48-летний Анатолий Дудка. А 29 декабря неизвестные избили и ограбили 28-летнего депутата Херсонского городского совета Станислава Трошина.

Как сообщили в УМВД Херсонской области, следователи оперативно проводят расследование всех обстоятельств гибели Дудки.

Как сообщили в милиции, в ходе предварительного осмотра тела специалистом судебно-медицинской экспертизы на голове погибшего было обнаружено множество ран, образованных тупым предметом. В единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство".

"Покойный депутат проживал в селе Партизаны указанного района. Тело мужчины нашли возле автобусной остановки. Предыдущую версию о том, что это могло быть ДТП, эксперты отвергли, поскольку было установлено, что это убийство. Сейчас глава областной милиции лично контролирует ход расследования", - отметили херсонские правоохранители.

Что же касается избиения 28-летнего депутата Херсонского городского совета Станислава Трошина, то в милиции отметили, что это было ограбление.

"Нападение на депутата произошло, когда тот возвращался домой после митинга херсонского Евромайдана. Неизвестные напали на мужчину, избили и ограбили. Сейчас продолжается досудебное расследование", - подчеркнули в милиции.

Напомним, в городе Орджоникидзе, Днепропетровской области, выстрелом из пистолета в голову был убит депутат горсовета, директор одного из местных предприятий.