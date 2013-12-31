На Донбассе Lanos врезался в пассажирский автобус и превратился в груду металла: опубликованы фото

Сегодня, 31 декабря, в канун Нового года ранним утром в Донецкой области на трассе Славянск-Донецк-Мариуполь произошла страшная авария.

В результате ДТП один человек погиб, еще 16 получили травмы, сообщает УРА-Информ.

По неизвестным пока причинам водитель Lanos потерял контроль над управлением и столкнулся с автобусом "Ялта (Крым)-Донецк".

Удар был огромной силы. После него автомобиль превратился в груду металлолома. Передняя часть автобуса также разбита. Водитель Lanos погиб, 16 пассажиров автобуса получили травмы.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, 30 декабря в Макеевке Донецкой области в жутком ДТП погибли два человека, еще двое – госпитализированы. Водитель автомобиля Toyota Prado, двигаясь со стороны центра города в направлении железнодорожного вокзала, не справился с управлением и наехал на пешехода.

25-летний житель Макеевки погиб на месте ДТП. После наезда на пешехода автомобиль выехал на левую обочину и врезался в осветительную опору, которая от силы удара была разрушена. В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля погиб на месте, а 19-летний водитель автомобиля и 20-летняя девушка-пассажир получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

По неофициальной информации, компания на внедорожнике возвращалась с новогодней вечеринки.

фото: ura.dn.ua