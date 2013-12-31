На Тернопольщине поезд протаранил легковушку с пятью людьми

Во вторник, 31 декабря, в Тернопольской области из-за густого тумана на железнодорожном переезде тепловоз столкнулся с автомобилем.

Об этом со ссылкой на линейный отдел на станции "Тернополь" сообщает УНИАН.

Авария случилась на перегоне Гусятин – Копычинцы, когда маневровый тепловоз врезался в ВАЗ-2106.

Как оказалось. 43-летний водитель легковушки в условиях сильного тумана выехал на железнодорожный переезд, после чего произошло столкновение с тепловозом.

В автомобиле находилось 5 человек: водитель, его беременная жена, ребенок, а также мать жены и ее брат.

В госпитализации, по данным линейного отдела, пассажиры не нуждались.

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