Пожар в Харькове, 8 погибших: главные подробности

11 января 2014, 20:05

На ювелирной фабрике сгорело 250 км. м площади.

  • Пожар на "Хартроне" УНИАН
  • Пожар на "Хартроне" УНИАН
  • Пожар на "Хартроне" УНИАН
  • Пожар на "Хартроне" УНИАН
  • Пожар на "Хартроне" УНИАН
  • Пожар на "Хартроне" УНИАН

В среду, 8 января, в Харькове на заводе "Хартрон" возник пожар в помещениях, арендованных ООО "Харьковская ювелирная фабрика", во время котрого погибли 8 человек. Семеро пострадали.

Некоторые люди пытались спастить, выпрыгивая из окон. Два человека разбились при падении, состояние еще одного – крайне тяжелое.

Двое пострадавших при пожаре на ювелирной фабрике были прооперированы. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, однако все пострадавшие находятся в реанимационном отделении.

Удалось спасти 22 человека. На тушение пожара были брошены 20 единиц основной и специальной техники, однако огнем все равно были повреждены 4 и 5 этажи здания на площади 250 кв. м.

По информации главы ГСЧС Михаила Болотских, одной из причин пожара однозначно стал человеческий фактор.

Вице-премьер Александр Вилкул уже объявил, что Кабмин выделит по 100 тыс. грн семьям погибших при пожаре.

"Окончательную причину, безусловно, назовет комиссия и экспертизы, но сейчас основная версия – это вопиющее нарушение правил техники безопасности. Возгорание или взрыв произошел в модельном цехе. На месте взрыва уже сейчас найдены остатки еды, бутылки, вероятно, с алкоголем. Более детально мы доложим после того, как комиссия закончит работу", - сказал он.

"Трупы шести человек компактно расположены за столом, где они находились, два человека путем самоликвидации в первую минуту возникновения пожара пытались выйти через окна", - также рассказал он. Вместе с тем, рабочие завода опрвоергли информацию о распитии спиртных напитков.

Между тем, эксперты считают, что причиной гибели восьми человек могло стать отравление. Специалисты считают, что пожар произошел из-за взрыва легковоспламеняющегося вещества, которое используется в ювелирном производстве.

Позже Вилкул заявил, что руководству предприятия, которое не обеспечило соблюдения условия пожарной безопасности, грозит уголовная ответственность. По данным ГСЧС, виновным грозит до 8 лет тюрьмы.

Между тем, в прокуратуре заявили, что руководителю Харьковской ювелирной фабрики, при пожаре на которой погибли 8 человек, направили уведомление о подозрении в совершении преступления. 

А и.о. прокурора Харьковской области Владимир Суходубов сообщил, что уже открыто уголовное производство по ст. 270 ч. 2 (нарушение правил пожарной безопасности, которое привело к гибели людей). Создана следственно-оперативная группа, следствие ведет облуправление милиции.

Однако, по словам прокурора, "на сегодняшний момент выделено две основных версии. Первая версия строится на ст. 270 – нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей... То есть, мы можем говорить, что это человеческий фактор. Вторая версия – это нарушение правил охраны труда. Это преследуется по ст. 271 УКУ. Соответственно, субъектом ответственности является служебное лицо – это руководитель предприятия".

"Что показал предварительный осмотр места происшествия, который только начался в очаге возгорания и взрыва, факты - вещь упрямая, мы видим, что эвакуационного выхода не было. Двери металлические, они закрыты были на большой навесной замок", - отметил Суходубов.

По словам представителя пресс-службы Харьковской ГосЧС Евгения Василенко, рассматривают несколько версий причин пожара. Среди них — технический и человеческий факторы.

"В данный момент выясняется, какие причины были, потому что… не могли некоторые люди покинуть здание сами. Не могли люди выйти, поэтому два человека выпрыгнули из окон", — сказал Василенко.

Позднее в ГСЧС заявили, что спасать людей, прыгавших из окон, было просто нечем - в арсенале пожарных не предусмотрены натяжные тенты.

В свою очередь, родственница одного из пострадавших, который получил тяжелые травмы, прыгнув из окна, рассказала, что пожарные просто стояли и смотрели, как гибнут люди.

Видео: youtube.com, ТСН

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