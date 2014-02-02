Ветерану УБОПа сожгли дом после громкого заявления по делу Чорновол

2 февраля 2014, 17:13

Дахновский назвал заявление Чинчина "позором для украинской милиции".

Татьяна Чорновол была зверски избита

В четверг, 30 января, неизвестные подожгли "коктейлем Молотова" дом отставного  генерала киевского УБОПа Владимира Дахновского, который сделал громкое заявление о расследовании нападения  и избиения журналистки Татьяны Чорновол.

Об этом со ссылкой на страницу в Facebook  журналиста Олега Ельцова сообщает Liga.net.

"Неизвестные бросили "коктейль Молотова" в окно детской комнаты. В это время два малолетних сына Дахновского сидели с отцом в другой комнате. Коктейль вызвал взрыв и обширный пожар, сопровождавшийся клубами едкого дыма. В детской оплавилась батарея. Дахновский успел вынести на улицу детей, сам во время тушения обморозил руки и ноги. Сегодня он с семьей живет у друзей. Утверждает, что никаких конфликтов у него не было и находит одно объяснение произошедшему", - пишет Ельцов.

По мнению Дахновского, его дом подожгли из-за комментария по делу Чорновол.

"Тогда начальник Главного следственного управления МВД Николай Чинчин нашел связь между напавшими на Чорновол и братьями Кличко. Мол, Кличко в 90-х входили в одно из столичных ОПГ… Дахновский заявил, что Кличко никогда не являлись членами ОПГ и не стояли на учетах УБОПа. А еще боевой генерал порекомендовал коллегам присмотреться к одному из народных депутатов Партии регионов - тот и в ОПГ входил, и сегодня является контактером между однопартийцами и братвой", - написал Ельцов, подчеркнув, что теперь, спустя месяц, генералу сожгли дом.

"Дахновский уверен, что запеленговали его мобильный телефон. За неделю до поджога его личное дело вдруг затребовало руководство МВД. Причем, у генерала, четыре года находящегося на пенсии, нет ни одного шанса получить должность в нынешнем составе МВД. Чем был вызван интерес МВД к ветерану в генеральских лампасах - можно только догадываться. Но, очевидно, дело было архиважным, коль в столь напряженное время первые лица министерства изучали личное дело пенсионера. И еще: поджигатели перед нападением сбили с дома генерала камеру видеонаблюдения: он стоял на обслуживании в госслужбе охраны. А когда начался пожар, сигнализация сработала. Но ГСО не отреагировала. Лишь через 17 часов, на следующий день, позвонил дежурный и поинтересовался - что произошло. Напомню: ГСО находится в структуре МВД. Подавать заявление ветеран МВД не стал. Считает - это бессмысленно", - написал журналист.

Ранее "Главред" сообщал, что Татьяна Чорновол была жестоко на Бориспольской трассе под Киевом в ночь на 25 декабря. В ходе расследования обстоятельств избиения журналистки были арестованы пять человек.

 

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Татьяна Чорновол УБОП Чинчин Дахновский
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