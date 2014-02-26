Под Киевом осквернили могилу бойца "Небесной сотни"

В поселке Чабаны под Киевом вандалы надругались над могилой одного из бойцов "Небесной сотни".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает ZN.UA.

"По факту надругательства над могилой одного из погибших из "Небесной сотни" в поселке Чабаны Киевской области начато уголовное производство", - говорится в сообщении прокуратуры.

Вандалы забрали с могилы поминальные венки и сожгли их, надругались над фотографией погибшего, а потом устроили костер рядом с могилой.

Сейчас предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей вандалов.

Напомним, по официальным данным, с 18 по 22 февраля в центре Киева погибли более 80 человек.