Под Киевом осквернили могилу бойца "Небесной сотни"

Под Киевом, в поселке Чабаны, вандалы осквернили могилу одного из погибших активистов Майдана.
В поселке Чабаны под Киевом вандалы надругались над могилой одного из бойцов "Небесной сотни".
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает ZN.UA.
"По факту надругательства над могилой одного из погибших из "Небесной сотни" в поселке Чабаны Киевской области начато уголовное производство", - говорится в сообщении прокуратуры.
Вандалы забрали с могилы поминальные венки и сожгли их, надругались над фотографией погибшего, а потом устроили костер рядом с могилой.
Сейчас предпринимаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей вандалов.
Напомним, по официальным данным, с 18 по 22 февраля в центре Киева погибли более 80 человек.