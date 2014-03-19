В Николаеве застрелился десантник

19 марта, в Николаеве по переулку Парусный, 5 во дворе дома недалеко от своего подъезда возле скамейки со столиком застрелился мужчина.

Об этом с места событий передает "Преступности.НЕТ".

Как стало известно из достоверных источников в УМВД Украины в Николаевской области, застрелился военнослужащий 79-й отдельной аэромобильной бригады, которая дислоцируется неподалеку от места происшествия. Выстрел он произвел из табельного оружия "пистолет Макарова", которое у него было при себе.

По предварительным данным причиной самоубийства стал бытовой конфликт. Так, накануне случившегося военнослужащий одолжил сослуживцу крупную сумму денег, из-за чего у него дома случился скандал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, присутствовали несколько представителей военных.

Напомним, 3 марта в Николаеве совершил самоубийство бывший президент МФК "Николаев" Гурген Оронюк. Он застрелился в одном из николаевских кафе.

фото: novosti-n.org