Военную часть в Мариуполе штурмовали пьяные боевики - МВД

Советник главы МВД Станислав Речинский заявил, что у боевиков, штурмовавших военную часть в Мариуполе, правоохранители и изъяли наркотики и алкоголь.

Об этом он рассказал на брифинге, сообщает РБК-Украина.

"У сепаратистов и гражданских активистов обнаружен алкоголь и наркотики ... в том числе серьезное количество амфетамина, не говоря уже о спиртном", - заявил Речинский.

По его словам, некоторые задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения.

Речинский отметил, что местные жители восточных областей постепенно начинают помогать правоохранителям в борьбе с сепаратистами. Такая помощь была оказана в антитеррористической операции.

Ранее "Главред" сообщал, что 16 апреля пророссийские активисты пытались захватить военную часть в Мариуполе. В результате чего, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, среди нападавших трое убито, 13 ранено, 63 задержано.

Больше об антитеррористеческой операции читайте в спецтеме "Главреда".