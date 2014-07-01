За сутки на Донбассе террористы захватили пять заложников, а в Донецке боевики штурмуют милицию

После того как стало известно о гибели в Луганске 64-летнего историка, председателя областной организации "Просвита" Владимира Семистяги, выяснилось, что на Донбассе террористы продолжают захватывать и похищать людей.

За прошлые сутки были похищены пять человек, сообщает пресс-служба СНБО.

За последние сутки боевики похитили пятерых граждан Украины. В частности, 30 июня в Донецке в милицию обратилась местная жительница, которая заявила о захвате ее мужа на улице пятью террористами в масках с оружием. Человека вывезли в неизвестном направлении.

В ночь на вторник, 1 июля, в Доброполье в милицию обратилась местная жительница с похожей проблемой. Она заявила, что на улице города двое террористов в масках и камуфляже с оружием захватили курсанта Мариупольского училища профподготовки работников милиции.

А уже сегодня боевики из батальона "Восток" и "Восьмой роты" напали на здания Донецкого областного и городского управлений милиции. Милиционеры оказывают сопротивление. Двое постовых милиционеров ранены, сообщают "Новости Донбасса".



По состоянию на 13.25 часть зданий захвачены террористами, которые взяли в заложники милиционеров.

Напомним, что Евросоюз ожидает освобождения всех заложников, которые еще остаются в плену боевиков.

Также напомним, что лидеры террористической "ДНР" готовы к обмену заложниками с Киевом по принципу "всех на всех". По их данным, украинские силовики задержали около 500 человек.