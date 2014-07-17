В "Боинге" на Донбассе погибли более 300 человек, из них 80 детей - СМИ

В Боинге-777, сбитом террористами над Донбассом, находилось более 300 человек.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает ТСН.

Российский оппозиционер Алексей Навальный в Twitter, что на борту сбитого боевиками самолета находились 80 детей.

"В самолёте было 80 детей. Чудовищно", - написал он.

В свою очередь, другой советник Авакова, Зорян Шкиряк, заявил, что среди погибших было 23 гражданина США.

"Известно о 23 погибших гражданах США", - написал он в своем Facebook.

"Вывод: ПТН (Путин – прим. ред.) объявил войну всему международному сообществу", - подчеркнул советник Авакова.

Эту информацию в эфире ТСН подтвердила журналист Мирослава Гонгадзе, ссылаясь на администрацию президента США.

По ее словам, вскоре ожидается официальное заявление Белого дома.

На странице ЄвроМайдан в Facebook также сообщается, что в самолете находились 23 американца и много европейцев.

Напомним, в небе над Донбассом 17 июля был сбит гражданский самолет, выполнявший рейс Куала-Лумпур – Амстердам.