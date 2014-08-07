Ситуация в Донецке: обстреляны два района, погибли три мирных жителя

7 августа 2014, 10:40

Власти Донецка рассказали о ситуации в городе.

Донецк после обстрелов

В ночь со среды, 6 августа, на четверг в захваченном террористами Донецке в результате артиллерийских обстрелов двух районов города погибли три мирных жителя, а еще пять - были ранены.

Об этом сообщает официальный сайт городского головы и городского совета Донецка.

По данным местных властей, ночь в городе прошла напряженно, артобстрелам подверглись Буденновский и Петровский районы.

"В результате попадания снарядов в Буденновском районе по ул. Большевиков разрушены дома №47 и 53, пять жилых частных домов по ул. Пашковой, 3 и несколько хозяйственных построек по ул. Горняков, а также один гараж с автомобилем по ул. Крепильщиков, 51. Также в школе №137, которая находилась в зоне обстрела (повреждено оконное остекление)", - говорится на сайте.

При этом власти Донецка уточнили, что в результате обстрела в Буденновском районе погибли три мирных жителя, а еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

"Кроме того, в результате обстрела Петровского района пострадал поселок Мандрыкино. Снарядами уничтожены жилые дома №41 по ул. Кириленко и №82 по ул. Знаменской. По последнему адресу также поврежден и газопровод. Пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 9:30 в Донецке обстановка остается напряженной. Жители многих районов сообщают о том, что периодически слышны звуки работы тяжелой артиллерии, взрывы и автоматные очереди.

"Системы жизнеобеспечения города и общественный транспорт работает в штатном режиме. Ситуация с обеспечением продовольствием удовлетворительная. В торговой сети города продаже имеются все группы товаров, в том числе социально значимые и товары первой необходимости", - говорится на сайте.

Обратим внимание, что в ночь со вторника, 5 августа, на среду Донецк также был обстрелян. Фото города после обстрелов смотрите здесь

Кроме вышесказанного напомним, ранее в СНБО подчеркнули, что города на Донбассе обстреливают террористы.

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Донбасс СНБО Украина Донецк обстрел террористы погибли
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