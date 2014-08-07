За сутки в зоне АТО погибли 7 украинских военных

За среду, 6 агуста, в зоне АТО на Донбассе погибли 7 украинских военнослужащих, еще 15 получили ранения.

Об этом на брифинге в Киеве рассказал руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщает УНИАН.

По его словам, в течение последнего времени силы АТО 19 раз вступали в огневой контакт с террористами в районах населенных пунктов Майорское, Зеленополье, Дьяково, Иловайск, Трехизбенка, Андреевка, Красный Яр, Пески, Сабовка, Лесное, Новогановка, Марьяновка и Луганск.

Напомним, что за последние сутки от обстрелов в Донецке погибли три мирных жителя.

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