За сутки погиб 41 украинский военный – СНБО

В течение вторника, 12 августа, в зоне АТО на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, еще 41 был ранен.

Об этом сообщается в микроблоге СНБО в Twitter.

Напомним, что в течение прошлых суток силы АТО 25 раз вступали в огневой контакт с незаконными вооруженными формированиями, карту зоны АТО смотрите здесь.

За останні 24 години 41 український військовослужбовець загинув, 41 поранено. ВП #АТО — РНБО України (@rnbo_gov_ua) 13 августа 2014

Позже эта информация была убрана из Твиттера СНБО, а представитель информслужбы СНБО Андрей Лысенко заявил, что за сутки погибли 11 солдат, но добавил, что окончательная цифра уточняется.

По данным инфомцентра СНБО, наиболее напряженной остается ситуация в районах Алчевска, Луганска, Красного Луча, Краснодона, Горловки, Макеевки, Донецка, Иловайска, Шахтерска, Тореза и Снежного, где продолжаются активные боевые действия.

Больше о последних событиях на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".