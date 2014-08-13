За сутки погиб 41 украинский военный – СНБО

Еще 41 военнослужащий получил ранения.
В течение вторника, 12 августа, в зоне АТО на Донбассе погиб 41 украинский военнослужащий, еще 41 был ранен.
Об этом сообщается в микроблоге СНБО в Twitter.
Напомним, что в течение прошлых суток силы АТО 25 раз вступали в огневой контакт с незаконными вооруженными формированиями, карту зоны АТО смотрите здесь.
За останні 24 години 41 український військовослужбовець загинув, 41 поранено. ВП #АТО
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 13 августа 2014
Позже эта информация была убрана из Твиттера СНБО, а представитель информслужбы СНБО Андрей Лысенко заявил, что за сутки погибли 11 солдат, но добавил, что окончательная цифра уточняется.
По данным инфомцентра СНБО, наиболее напряженной остается ситуация в районах Алчевска, Луганска, Красного Луча, Краснодона, Горловки, Макеевки, Донецка, Иловайска, Шахтерска, Тореза и Снежного, где продолжаются активные боевые действия.
Больше о последних событиях на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".