Жуткое ДТП в Винницкой области: внедорожник с подростками влетел в КамАЗ, есть жертвы

В Винницкой области в селе Якушинцы Винницкого района возле местного кафе столкнулись КамАЗ и внедорожник Suzuki Grand Vitar.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в результате ДТП пострадали водитель иномарки и пять его пассажиров. Один из пострадавших погиб до приезда бригады скорой помощи.

"19-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara столкнулся с КамАЗом, который двигался впереди в попутном направлении. От удара внедорожник, в котором, кроме водителя, находились еще пятеро несовершеннолетних пассажиров, перевернулся. Один из пострадавших — 17-летний житель Винницы — погиб на месте происшествия. Четверо пассажиров, среди которых три девушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу", — информируют в полиции.

После оказания медицинской помощи двух пострадавших девушек врачи отпустили домой.

Водитель Suzuki Grand Vitara с политравмой и многочисленными переломами находится в больнице.

Сейчас следствие назначило проведение ряда экспертиз, по результатам которых будет установлена причина ДТП.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Виновникам ДТП грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине легковой автомобиль Peugeot столкнулся с отбойником, в результате три человека погибли на месте, еще двое получили травмы, среди них ребенок.

Фото; видео: vn.npu.gov.ua