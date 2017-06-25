Драка с поножовщиной в баре Николаева: парень ранен в грудь, а девушке дали стаканом по голове

В Николаеве в одном из баров произошла драка между посетителями. Одного из конфликтующих ранили ножом, в результате чего он оказался в больнице.

Как сообщили в пресс-службе Николаевской областной полиции, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения, конфликт начался в самом баре, а затем оппоненты вышли на улицу и начали драться.

30-летний мужчина ударил 25-летнего парня ножом в грудную клетку, а девушку, которая пыталась остановить драку, "огрел" стаканом по голове.

Отмечается, что пострадавшего с ножевым ранением забрала бригада скоро помощи.

"После хирургического вмешательства пострадавший находится в медицинском учреждении. Девушка проходит лечение амбулаторно", – рассказывают в полиции и добавляют, что нападавшего задержали и начали уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, —"Готовится ходатайство в суд об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей".

Напомним, 11 июня, в Полтаве между иностранными студентами одного из местных вузов возник конфликт, произошла драка, ее участник нанес телесные повреждения двоим оппонентам, одного из них — ранил ножом.