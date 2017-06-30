Пуля в грудь. В Кривом Роге конфликт между компаниями закончился стрельбой

В ночь на четверг, 29 июня, в Металлургическом районе Кривого Рога возле одного из кафе между двумя компаниями произошла ссора, она переросла в драку, во время конфликта участник достал пистолет и выстрелил в сторону оппонентов, ранен парень.

Об этом говорится на странице Главного управления Нацполиции в регионе в Facebook.

В ведомстве уточнили, что человеку пуля попала в грудь, он госпитализирован.

"В Металлургическом районе г. Кривой Рог между двумя компаниями произошла словесная перепалка и драка. Во время конфликта один из его участников достал травматический пистолет и произвел один выстрел в сторону нападавших", — отметили в полиции.

Пострадал 26-летний местный житель. Правоохранители уже установили личность мужчины, который применил оружие. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса (умышленное легкое телесное повреждение).

Ранее сообщалось, что в Днепре в одном из подземных переходов двое неизвестных жестоко избили и ранили полицейского, позже злоумышленников задержали. Узнать больше об инциденте можно здесь.