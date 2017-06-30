Смерть в прямом эфире. Названы имена девушек, погибших в ДТП на Харьковщине

В городе Изюм Харьковской области в аварии, которая транслировалась в Instagram, погибли 24-летняя Даша Медведева и 16-летняя София Магерко.

Об этом пишет интернет-издание bykvu.com.

По его данным, автомобиль BMW, на котором разбились девушки, был с польскими номерами.

"… за рулем авто находилась Медведева. Возле нее — Магерко", — говорится в статье.

Ранее СМИ сообщали, что в ночь на 30 июня в Изюме иномарка, в которой ехали две девушки и употребляли алкоголь, столкнулась с опорой электросети, потом машина отлетела и ударилась о дерево, водитель и пассажирка скончались.