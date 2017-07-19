Пытался дать взятку полицейскому. На Полтавщине с поличным поймали депутата райсовета

В Полтавской области депутат районного совета пытался при помощи взятки откупиться от уголовной ответственности.

Об этом идет речь в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что в начале июля этого года работниками Великобагачанского отдела полтавской полиции задержали и изъяли грузовой автомобиль с деревом сосны, незаконно вырубленным в местном лесничестве. Также установлено, что к краже древесины причастен 44-летний житель района, который находится в должности лесничего этого хозяйства и является депутатом районного совета. Поэтому относительно фигуранта следователи полиции начали уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Однако полтавчанин решил, что этот вопрос можно решить с помощью денег. С этой целью он вышел на связь с начальником указанного отдела полиции и предложил ему 3 тыс. долларов в обмен на закрытие уголовного производства, возвращение машины с сырьем и дальнейшую лояльность со стороны местной полиции.

О таком предложении подполковник полиции уведомил рапортом руководство и Полтавское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Следователями военной прокуратуры Полтавского гарнизона было начато уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Депутата-лесника задержали работники внутренней безопасности Национальной полиции, оперативных подразделений полиции в Полтавской области и следователи военной прокуратуры, сразу после передачи им части взятки — 52 тысяч гривен — Великобагачанского отдела полиции.

Напомним, ранее в Одесской области на взятке погорела чиновница райадминистрации.

Видео: Національна поліція України.

Фото: npu.gov.ua.