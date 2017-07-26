В России разбился автобус с украинцами, 5 пострадавших, опубликованы фото и видео с места ДТП

В Калужской области России в аварию попал автобус, который направлялся из Украины в Москву. В результате ДТП пострадали пять человек.

Как сообщают пресс-служба российской полиции региона, авария произошла на автодороге М-3 "Украина".

По данным полиции, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter совершил столкновение с ВАЗ-2107, который осуществлял маневр поворота налево. От удара Sprinter съехал в кювет, а ВАЗ остался на встречной полосе.

В результате ДТП пострадали пять человек — водитель ВАЗ и четыре пассажира микроавтобуса.

"Один из пассажиров получил травму в виде перелома бедра, у остальных пострадавших — ушибы и ссадины. Пассажирам оказана медицинская помощь. Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter передвигался по маршруту движения "Республика Украина — Москва". Всего в автомашине находились 7 пассажиров и водитель. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая, возле российской деревни Первомайское Новгородской области иномарка иномарка влетела в грузовик, погибли украинцы: водитель, а также пять пассажиров.

фото; видео: ren.tv