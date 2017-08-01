Нож в грудь как билет в РФ. В Стаханове офицер не вынес отказа командования дать отпуск

В соединениях и частях 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) "армейских корпусов" растет количество случаев уклонения от военной службы среди младших офицеров, что заставило российское командование прекратить предоставление им отпусков с выездом на территорию России, в т.ч. в случае смерти близких родственников.

Об этом Главное управление разведки Минобороны сообщает на своей странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, офицер 2-го армейского корпуса ЛНР лейтенант Константин Ефименко, из-за отказа командования предоставить ему отпуск по семейным обстоятельствам с выездом в РФ, пытался совершить самоубийство нанесением себе ножевого ранения в грудную клетку.

Офицера доставили в больницу Кадиевки (бывший Стаханов) на Луганщине, добавили в ГУР МОУ.

Ранее "Главред" сообщал, что на Луганщине российский офицер избил деревянной палкой четырех наемников — один умер, двое сбежали и один пытался покончить жизнь самоубийством.