Смертельная авария на Сумщине: фура наехала на велосипедистов

В Сумской области водитель грузовика SCANIA насмерть сбил двух мужчин-велосипедистов.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, от полученных травм они погибли на месте.

Авария произошла 9 августа, около 22 часов, на автодороге Киев – Сумы – Юнаковка вблизи поселка Сад Сумского района.

"Под колеса грузового автомобиля SCANIA попали двое летних мужчин, которые ехали на велосипеде. От полученных травм они погибли на месте происшествия. По данному факту в полиции начато уголовное производство по ст. 286 ч.3 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц", — отметили правоохранители.

Напомним, 9 августа, в Киеве на улице Бажана произошла масштабная авария. Водитель Mazda на высокой скорости вылетел с дороги на тротуар, где протаранил еще три автомобиля.