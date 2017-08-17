ДТП в Донецкой области: на дороге перевернулась легковушка, две жертвы

В четверг утром, 17 августа, под Кременевкой Донецкой области во время движения у легкового автомобиля лопнуло колесо, он перевернулся, погибли два человека, еще столько же — пострадали.

Об этом говорится на сайте полиции Донетчины.

В ведомстве уточнили, что авария случилась около 9 часов на пятом километре автодороги "Кременевка — Ялта".

"По предварительным данным,… 23-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, у которого во время движения лопнуло колесо, не справился с управлением и перевернулся", — отмечается в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм погибли два пассажира — 61-летняя женщина и 76-летний мужчина, а еще два пассажира — мужчины — получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Водитель не пострадал.

Сведения по факту случившегося внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 3 (нарушения правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель, у которого якобы были документы майора СБУ, на иномарке на бешеной скорости сбил мотоциклистку, затем протаранил еще три машины и скрылся с места происшествия.

Фото: police.dn.ua