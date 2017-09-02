На Полтавщине Volkswagen на встречке протаранил Geely: погибла женщина, пострадали пятеро

В Полтавской области в результате аварии с участием трех автомобилей погиб один человек, еще пятеро пострадали.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации по информации следственного управления и Полтавского районного отдела полиции.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня в 5.00

Так, в районе села Рассошенцы. Водитель Volkswagen Polo, выполняя обгон микроавтобуса, допустил столкновение со встречным Geely. Водитель микроавтобуса Renault Master съехал в кювет, чтобы избежать аварии.

"В результате аварии погибла 35-летняя пассажир Geely. Среди травмированных: 28-летний водитель Volkswagen и его пассажиры — двое полтавчан в возрасте 28 и 30 лет, 34-летний водитель и 4-летний пассажир Geely" — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве Lanos на большой скорости протаранил грузовик, есть погибшие и пострадавшие.

Фото: pl.npu.gov.ua.