Активистка Femen, оголившая грудь в АП, "отличилась" на матче Украина — Турция, опубликовано видео

В Харькове активистка движения Femen Анжелина Диаш, которая в Администрации президента оголила грудь, снова "отличилась" — показала свои прелести перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что на груди девушки была надпись на английском языке "Эрдоган (турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган — Ред.) убийца".

По данным адвоката Ярослава Яценко, которые он разместил на своей странице в Facebook, на злоумышленницу правоохранители составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Напомним, Анжелина Диаш устроила провокацию в АП в июле после переговоров президента Петра Порошенко с главой Беларуси Александром Лукашенко. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: @glabob