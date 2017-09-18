Потрепаны "морпехи" ДНР. В Минобороны назвали потери боевиков за неделю

Пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко заявил, что в зоне спецоперации на Донбассе за прошедшую неделю (11-17 сентября) были уничтожены десять боевиков, а 31 — получил ранения.

Об этом спикер рассказал на брифинге, ссылаясь на данные военной разведки, говорится на mediarnbo.org.

По его словам, львиная доля потерь приходится на "9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты" самопровозглашенной ДНР (занимает позиции на юге Мариупольского направления).

"Подтвержденные потери противника за прошедшую неделю составили: десять погибших оккупантов; 31 раненый оккупант; один потерянный БПЛА", — сказал полковник.

Напомним, на Донбассе боевики обстреливают позиции сил АТО, а те, в свою очередь, при необходимости открывают ответный огонь. Ранее спикер Минобороны по вопросам спецоперации Александр Мотузяник говорил, что с 4 по 10 сентября убиты десять террористов и столько же — ранены.