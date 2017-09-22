Пожар и взрыв. В ЛНР взлетел на воздух склад с боеприпасами — разведка

В четверг, 21 сентября, в ЛНР на базе так называемой "2-й бригады" противника из-за нарушения правил пожарной безопасности загорелось помещение.

Об этом рассказал сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки, сообщает mediarnbo.org.

Он отметил, что в результате взрыва произошла детонация боеприпасов, хранившихся в необорудованном для этого месте.

Традиционно, оккупанты списали этот инцидент на мифический обстрел со стороны наших войск, добавил Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Горловке был уничтожен КамАЗ с боевиками "Сомали".