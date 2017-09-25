ДТП на Полтавщине. Металлический отбойник прошил Lanos, есть погибшие

66-летний пассажир получил незначительные травмы.
В воскресенье, 24 сентября, на автодороге "Киев — Харьков" произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
Об этом идет речь в сообщении Решетиловского отдела полиции и следственного управления полиции Полтавщины.
Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 57-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos допустил наезд автомобиля на металлический отбойник.
В результате столкновения водитель и 68-летний пассажир от полученных травм погибли на месте, еще один 66-летний пассажир получил незначительные травмы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование в открытом уголовном производстве, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.
Наепомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Столичном шоссе BMW догнал Chevrolet, есть погибший.
Фото: pl.npu.gov.ua.