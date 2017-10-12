Устраивали провокации, проплаченные Кремлем. Во Львове СБУ накрыла пропагандистов

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили членов группировки, которая по заказу представителей России устраивала провокационные акции.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники, прикрываясь социальными лозунгами, участвовали в акциях протеста, заказанных кремлевскими пропагандистами.

Сотрудниками спецслужбы зафиксирована причастность главарей группы к ряду актов вандализма, в том числе против консульских и дипломатических учреждений иностранных государств, функционирующих в регионе.

Оперативники СБУ также задокументировали, что участники группы распространяли в социальных сетях материалы, направленные на дестабилизацию политической ситуации в регионе.

Комплексное экспертно-лингвистическое исследование установило наличие публичных призывов к насильственному свержению государственной власти в публикациях, которые злоумышленники распространяли в Интернете.

"Во время восьми обысков по месту жительства и в офисах радикалов правоохранители изъяли компьютерную технику и материалы с доказательствами противоправной деятельности", — отметили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ пресекла фейковую акцию от имени родственников бойцов АТО.

Фото: СБУ.