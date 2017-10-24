В зоне АТО поймали информатора боевиков ЛНР, опубликовано видео допроса

В зоне проведения АТО сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину-информатора так называемого "Министерства государственной безопасности" ЛНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что женщина во время визита по личным делам на временно оккупированные территории была задержана террористами. Ей предъявили сфальсифицированные обвинения в подготовке диверсий против "молодой республики". Для снятия "обвинений" боевики предложили женщине вернуться на контролируемую украинскими властями территорию Луганщины и начать сбор информации о силах АТО.

Осведомительница должна была передавать данные о подразделениях Вооруженных Сил Украины, численности правоохранительных органов в населенных пунктах Новоайдарского района. Оперативники спецслужбы задокументировали, что она неоднократно выходила на связь с куратором и передавала информацию.

Напомним, ранее сообщалось, что под Славянском поймали информатора ДНР.

Видео: Служба безпеки України.