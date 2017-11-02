Россиянин из-за проигрыша в карты убил топором четырех человек

Житель Ханты-Мансийского автономного округа (Россия) задержан по подозрению в убийстве четырех человек топором из-за проигрыша в карты, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, 48-летний житель Октябрьского района вместе со своей сожительницей прибыл в городское поселение Березово для обследования в медицинском учреждении. 31 октября они остановились на ночлег у случайной знакомой, где распивали спиртное и играли в карты с еще тремя мужчинами.

"В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора. Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления", — говорится в сообщении. Мужчина попытался скрыться, но вскоре был задержан полицейскими. Его сожительница уже дала "изобличающие его показания".