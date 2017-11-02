Разбой со стрельбой. На Черниговщине бандиты отобрали у водителя грузовика сейф с деньгами

В среду вечером, 1 ноября, в Черниговской области четверо неизвестных в масках обстреляли из пистолета и ограбили грузовик на трассе Киев-Чернигов.

Об этом идет речь в сообщении сектора коммуникации полиции Черниговской области.

Отмечается, что инцидент произошел в Козелецком районе, когда пострадавшие возвращались с грузом хозяйственных товаров в Чернигов.

Около 22:00, когда автомобиль въехал на территорию Черниговской области, пробилось колесо и водитель остановился для ремонта.

"Рядом с аварийным грузовиком остановилась попутная легковушка. Оттуда выбежали четверо молодых людей в масках и с пистолетом. Они сделали несколько выстрелов по кабине транспортного средства потерпевших, предварительно из травматического оружия", — говорится в сообщении полиции.

Пострадавших заставили выйти из машины, забрали у них портативный сейф с деньгами, все мобильные телефоны и скрылись на своем авто.

После получения сообщения о разбойном нападении полиция ввела в действие план "Перехват".

Открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные отобрали у мужчины сумку с миллионом гривен.

Фото: cn.npu.gov.ua.