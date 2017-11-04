В зоне АТО поймали военного, который дезертировал с оружием

В пятницу, 3 ноября, в зоне АТО на Донбассе задержали вооруженного военного, который находился в розыске в связи с самовольным оставлением воинской части.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленника поймала группа оперативного реагирования военной комендатуры Счастья Луганской области совместно с сотрудниками Нацполиции.

"Задержанного военнослужащего передадут в органы военной прокуратуры, оружие и боеприпасы находятся в комнате хранения оружия военной комендатуры", — отмечается в сообщении.

Напомним, 21 октября в районе Счастья военнослужащий Александр Чуйков 1990 года рождения с оружием самовольно покинул место несения службы, солдат служил в воинской части А1008.