В Виннице участник АТО погиб в результате взрыва гранаты в многоэтажке

В пятницу утром, 17 ноября, в Виннице в результате взрыва гранаты в квартире многоэтажки погиб 27-летний мужчина, который недавно вернулся из зоны проведения АТО.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что информация о взрыве в одной из квартир на пятом этаже жилого дома поступила сегодня в 7.31.

В ведомстве отметили, что предварительно, трагедия произошла в результате взрыва гранаты, но окончательно это будет установлено после проведения экспертиз.

После локализации пожара в одной из комнат был обнаружен мертвым мужчина. Погибшим оказался 27-летний житель Винницы. Мужчина несколько месяцев назад вернулся из зоны АТО.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 115 УК (убийство) с дополнительной квалификацией несчастный случай.

Никто из жителей девятиэтажки, где произошел взрыв, не пострадал.

Напомним, ранее сообащлось, что в Ровно экс-военный бросил копам под ноги гранату.