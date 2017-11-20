В Днепре мужчина устроил стрельбу на улице: есть пострадавшие

В Индустриальном районе Днепра в ночь с 19 на 20 ноября, с воскресенья на понедельник, неизвестный злоумышленник начал стрельбу из огнестрельного оружия.

Такая информация имеется в распоряжении отдела коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщает "УНИАН".

"Установлено, что к группе людей подъехал неизвестный и произвел несколько выстрелов. В результате четверо мужчин получили пулевые ранения, с которыми были доставлены в больницу. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии", - заявили правоохранители.

Кроме того, с места инцидента полицейские изъяли гильзы калибра 12 миллиметров. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются остальные обстоятельства преступления.

Уже открыты уголовные производства по статье 15 (покушение на преступление) и части 2 пункта 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве с погоней и перестрелкой задержали банду автоворов-иностранцев.