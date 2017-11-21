На Харьковщие взорвали и ограбили банкомат "ПриватБанка" - СМИ

В Харьковской области неизвестные злоумышленники при помощи самодельной взрывчатки совершили ограбление банкомата "ПриватБанка".

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на представителей Главка Нацполиции Украины в регионе. По данным правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 21 ноября, около 01:00 в поселке Малая Даниловка Дергачевского района.

В полицию обратился 59-летний представитель финучреждения и сообщил о том, что двое мужчин проникли в помещение местного ДК, набросились на 47-летнюю охранницу и связали ей руки. Затем они подорвали банкомат и забрали кассеты с деньгами. Общий размер материального ущерба сейчас устанавливается.

Кроме того, полицейские осуществляют обследование лесополосы вблизи места происшествия и подворовой обход домов для выявления подозреваемых.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 187 (разбой) УК Украины. Она предусматривает ответственность в виде тюремного заключения сроком до 12 лет.

Напомним, ранее "Главред" писал о том, что в Сумах взорвали банкомат и ранили полицейского.