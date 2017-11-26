Под Киевом задержали десятки человек на "сходке" криминальных авторитетов

Неподалеку от столицы Украины сотрудники полиции во время встречи криминальных авторитетов задержали более 60 человек.

Такое сообщение сегодня, в воскресенье, 26 ноября, опубликовала пресс-служба киевского главка Нацполиции.

По их данным, в Пуще-Водице сотрудники уголовного розыска вместе с бойцами спецподразделений прибыли в ресторан, где, согласно оперативной информации, собрались люди, которые оказывают влияние на криминогенную ситуацию в Киеве и регионах страны.

Правоохранители пообщались с участниками встречи и установили их личности.

По словам руководителя Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрея Крищенко, более 60 человек доставили в управление полиции для проведения проверок.

"Выяснилось, что большинство из них имеют криминальную биографию и отбывали наказание за совершение различных преступлений в местах лишения свободы", - отметил он.

Крищенко также отметил, что при осмотре места события было выявлено несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, документы на которое вызвали у полицейских подозрение.

Все оружие изъяли для проведения экспертизы. Сразу же после нее следователи планируют принимать процессуальное решение и определяться с правовой квалификацией происшествия.

Напомним, ранее в Кропивницком полиция "накрыла" криминальную "сходку".