Смертельное ДТП на Киевщине. Внедорожник сбил трех женщин, водитель скрылся с места происшествия

В понедельник вечером, 27 ноября, в селе Лютеж Вышгородского района Киевской области дорогу по пешеходному переходу переходили три женщины, их на скорости сбил серый внедорожник и не сбавляя скорости помчался дальше в направлении столицы.

Женщин после удара отбросило во встречный ВАЗ. Одна женщина скончалась на месте, а еще двоих в критическом состоянии увезли в больницу. Одна из них скончалась в карете скорой помощи, сообщает "Киев оперативный".

Местные жители говорят, что пострадавшие пешеходы — ромы, которые проживают рядом.

У водителя ВАЗ — серьезный сердечный приступ, ему оказывают медицинскую помощь.

Свидетели говорят, что марка серого внедорожника может быть Mitsubishi или Honda. Номерных знаков никто из свидетелей не запомнил.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Параллельно разыскивают водителя-преступника. Его автомобиль сильно поврежден. Может находиться в Петровцах или на Оболони.

Движение транспорта в Лютеже сильно затруднено в обоих направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Южном мосту бензовоз врезался в Opel, погибли два человека.