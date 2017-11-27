Смертельное ДТП на Киевщине. Внедорожник сбил трех женщин, водитель скрылся с места происшествия

Местные жители говорят, что пострадавшие пешеходы — ромы, которые проживают рядом.
Женщин после удара отбросило во встречный ВАЗ. Одна женщина скончалась на месте, а еще двоих в критическом состоянии увезли в больницу. Одна из них скончалась в карете скорой помощи, сообщает "Киев оперативный".
Местные жители говорят, что пострадавшие пешеходы — ромы, которые проживают рядом.
У водителя ВАЗ — серьезный сердечный приступ, ему оказывают медицинскую помощь.
Свидетели говорят, что марка серого внедорожника может быть Mitsubishi или Honda. Номерных знаков никто из свидетелей не запомнил.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Параллельно разыскивают водителя-преступника. Его автомобиль сильно поврежден. Может находиться в Петровцах или на Оболони.
Движение транспорта в Лютеже сильно затруднено в обоих направлениях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Южном мосту бензовоз врезался в Opel, погибли два человека.