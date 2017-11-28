"Забрать у нее ребенка". В соцсетях осудили горе-мать, потащившую коляску с ребенком через 8 полос

В Киеве на Крещатике женщина с коляской вышла на проезжую часть. Она решила перейти через 8 полос в неположенном месте.

На странице Типичный Киев в Фейсбук появилось видео с регистратора, на котором видно, как горе-мать с коляской перебегает дорогу. Грузовик и несколько автомобилей были вынуждены остановиться, чтобы пропустить женщину. Отмечается, что рядом с этим местом находится несколько подземных пешеходных переходов.

Пользователи социальных сетей резко осудили женщину за такое поведение.

"Водилы должны выйти и поклониться. Онажемать! Не каждая женщина от природы имеет возможность рожать. Это долгие годы упорных тренировок!", "За такое не то что штрафы огромные должны быть, а вплоть до лишения родительских прав!! Полная жесть!! Если б я это увидел своими глазами, я б вышел из машины, и вызывал бы полицию!! Это полная жесть блин!!", "Пересмотреть материнские права этого экземпляра", "Как уверенно толкает коляску, видно, уже не первый раз, с***, а не мать... Вернее, собака на такое не способна", - написали пользователи в комментариях.

"А потом такую ​​очередную кто-то собьет. И будет водитель всю жизнь мучиться", - подытожили в Фейсбук.

Ранее в Киеве возле метро "Вокзальная" женщина бросила девятимесячного мальчика и пошла пьянствовать. Ребенка на ступеньках заметили прохожие и отнесли в отделение полиции на станции "Киев-Пассажирский". Горе-мать заявила правоохранителям, что малыш мешал ей отдыхать и употреблять алкогольные напитки.