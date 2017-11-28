Демон алкоголь. На Винничине мужчина ради покупки водки обокрал церковь

В городе Гайсин (Винницкая область) правоохранители задержали подозреваемого в совершении кражи церковной утвари.

Такое сообщение опубликовали представители отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Винницкой области.

По данным ведомства, ночью в одном из магазинов на автовокзале Гайсина сработала охранная сигнализация. Прибыв на место, работники Государственной службы охраны увидели разбитую витрину и нетрезвого мужчину возле нее.

Задержанный дебошир был доставлен в местное отделение полиции. После передачи его следственно-оперативной группе выяснилось, что он несколько часов назад, разбив окно, обокрал местную церковь.

Краденое было обнаружено в двух мешках, сложенных возле входной двери автовокзала. Мужчина похитил из церкви иконы, крест, экземпляр "Евангелия" и другую церковную утварь.

30-летний задержанный сознался и раскаялся в содеянном. Мужчина заявил полицейским о том, что очень хотел выпить водки, a денег у него не было. Ранее он уже был судим за разбойное нападение. По факту кражи открыто уголовное производство. Задержанном грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мужчина обокрал церковь в Голосеевском районе Киева.