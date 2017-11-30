Взрыв гранаты в суде Никополя. Количество пострадавших продолжает расти

Взрыв гранаты в суде города Никополя унес жизнь одного мужчины и привел к ранению еще десяти человек.

Такие данные обнародовала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская, передает УНН.

"Произошел взрыв, взорвалась граната. Один человек погиб, в больницу доставили уже 10 человек. Погиб отец одного из потерпевшего. В каком состоянии пострадавшие, пока не известно, кто из них госпитализирован - также пока нет подробностей еще никаких. Сейчас на месте взрыва работают взрывотехники", - сообщила Старчевская.

Как сообщалось ранее, в суде Никополя во время слушания дела об убийстве отец потерпевшего взорвал две гранаты. Именно он является единственным погибшим. В суде рассматривали дело о расстреле мужчины в Никополе в 2016 году: 10 февраля Никополе неизвестные расстреляли автомобиль "Geely" белого цвета, в результате чего погибли двое пассажиров. Один из них был сыном человека, взорвавшего гранаты в суде.

По данному факту вносятся сведения в ЕРДР по ч.2 ст.115 УК Украины.